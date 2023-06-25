Масалитин назвал преимущество ЦСКА перед соперниками в FONBET Кубке России

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил группу, в которую попал армейский клуб по итогам жеребьевки группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Наверно, все группы сейчас равны. Кто хотел, тот в такую группу и попал. Как обладатель Кубка, ЦСКА видится фаворитом в своей группе. В остальных командах произошли тренерские изменения. В «Факеле» в конце сезона произошла смена тренера, пока они привыкают к требованиям [Вадима] Евсеева. Такая же ситуация произошла в «Сочи» чуть раньше, [Дмитрий] Хохлов принял команду. Понятно, что сейчас будут и новые игроки, и новые требования. Ну и в «Оренбурге» то же самое, [Марцел] Личка ушел, будет новый тренер, новые футболисты, новый футбол. Поэтому в этом плане в ЦСКА все стабильно. Нужно только со своими футболистами разобраться, если надо, то укрепить какую-то позицию», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Соперниками ЦСКА в группе А будут «Оренбург», «Сочи» и «Факел».

В сезоне-2022/23 армейцы выиграли Кубок России, одержав победу над «Краснодаром» в суперфинале турнира (1:1, по пенальти — 6:5).