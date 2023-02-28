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Сегодня, 16:28

Гладилин остался недоволен качеством футбола в матче «Спартак» — «Локомотив»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин поделился впечатлениями от ответной встречи красно-белых с «Локомотивом».

«Еще много ненаигранных комбинаций, не все ведущие футболисты находятся в оптимальной форме. Борьба получилась хорошая. Поле было в хорошем состоянии, позволяло играть в футбол, но все равно погодные условия были для футбола не очень комфортными. Но матч получился зрелищным для зрителей — много голов, борьбы, единоборств, моментов. Хотелось бы, чтобы качество игры было лучше. Все-таки на поле было много игроков, которые уже прошли школу футбола — и с одной стороны, и с другой. Я ожидал, что качество будет выше. Но так получилось: игра была зрелищная и эмоциональная, но качество было не на высшем уровне. Интенсивность игры? Команды прошли сборы и были подготовлены функционально на достаточно высоком уровне. Вот качеству игры, видимо, мало времени уделялось на сборах, было много технического брака. А функциональная подготовка у обеих команд хорошая», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

Оба матча 1/4 финала FONBET Кубка России завершились победой «Спартака». Красно-белые вышли в полуфинал Пути РПЛ, а «Локомотив» продолжит борьбу во втором этапе четвертьфинала Пути регионов.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/28/19851409.shtml
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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