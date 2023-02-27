Гильермо Абаскаль: «Немного жаль, что не смог выпустить ребят пораньше»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал замены и игру своей команды в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России с «Локомотивом» (4:2, 5:2 — общий счет).

— На 75-й минуте ваш помощник что-то на пальцах показывал Мелешину. Но в тактике ничего не поменялось. Что вы доносили до Павла?

— Это чисто тактическая вещь. Если расскажу — открою все карты.

— Прокомментируйте замены по ходу матча и оцените игру новичков — довольны ли вы ими?

— Немного жаль, что не смог выпустить ребят пораньше. Отмечу их отношение и желание помочь команде — это видно в глазах ребят. Это радует.