Георгий Джикия: «Спартак» возродился? Не буду говорить громких слов"
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после матча 1/4 финала Олимп — Кубка России с ЦСКА (3:2 д.в.) отметил, что его команда не хотела доводить матч до серии пенальти.
— Хорошая игра, хороший соперник, немного на нервах. Самое главное, что мы выиграли. Поздравляю всех с победой, — отметил Джикия.
— Во втором тайме показалось, что команда не доиграет до дополнительного времени. Почему не удавалось забить?
— Были хорошие моменты, просто не получилось их реализовать. Да и не скажу, что у ЦСКА во втором тайме возникали какие-то моменты...
— Было видно по «Спартаку», что не хотите доводить игру до серии 11-метровых.
— Поэтому мы и забили.
— Пенальти не хотелось бить, потому что у ЦСКА в воротах Акинфеев?
— Я пенальти вообще не бью.
— Две победы в дерби за пять дней. «Спартак» возродился?
— Не буду говорить громких слов, но, конечно, приятно, когда обыгрываешь «Динамо», а затем ЦСКА. Впрочем, никакой эйфории нет. Впереди сложная игра. Мы идем от матча к матчу. Посмотрим, как будет дальше. (Елена Григорьевская)
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