Джикия о матче с «Локомотивом»: «Вопрос холода к тем, кто составляет график. Я расстроен, что играли 22 февраля»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал победу над «Локомотивом» (1:0) в матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

«Вопрос холода к тем, кто составляет график. Я расстроен тем, что у нас игра 22 февраля. Самое главное, что мы одержали важную победу. Таймы получились немного разными. Будем завтра разбирать игру.

Дзюба — классный футболист. Неоднократно это говорил. Он классно цепляется и помогает своей команде.

Мы доверяем и работаем. Никаких совпадений, подоплек в том, что в составе сегодня вышло 11 россиян нет. Все готовы выходить и побеждать, биться.

Повреждение во втором тайме? Немного забеспокоился из-за колена, а так все нормально. Спасибо за вопрос», — сказал Джикия.

Ответная игра 1/4 финала Кубка России между командами пройдет 27 февраля на «Отрытие Банк Арене». Начало — в 20.00 по московскому времени.