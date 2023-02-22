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Сегодня, 23:03

Дзюба о себе и «Локомотиве»: «Пациент, скорее, жив, чем мертв»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба после поражения от «Спартака» (0:1) в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России оценил свою игру.

— На сколько тебя хватило в этом матче?

— На удивление, на 90 минут меня хватило. Хорошо себя чувствовал. В конце просто специально уже оставался, чтобы сразу могли выйти в атаку через меня, потому что понимал, что смогу зацепиться. В моменте, когда «Спартак» нас прижимает, поле все равно не позволяет комбинировать. Понятно, что мне нужно было оставаться, чтобы принимать мячи и пацаны, которые свежие вышли, должны были убегать.

— Ты удивлен, что тебя на 90 минут хватило или это результат того, что ты сам готовился?

— Я приятно удивлен, я очень хорошо готовился. Спасибо Диме Ишанькину, который меня готовил, и ребят по теннису, Никита с Егором, по три часа меня гоняли. Очень ждал своего шанса, рад, что мне его доверили. Тьфу-тьфу-тьфу, и прессинговать, оказывается, умеем, и бегать. Пациент, скорее, жив, чем мертв.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Спартак

Артем Дзюба
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
3
3
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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