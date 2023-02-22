Масалитин: «Спартак» предстал очень хорошей командой в первом тайме»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин отреагировал на победу красно-белых в матче 1/4 финала FONBET Кубка России против «Локомотива» (1:0).

«Спартак» предстал очень хорошей командой в первом тайме. Команда очень грамотно распоряжалась мячом. Порадовало, что в составе вышли только россияне. «Локомотив» после пропущенного гола расслабился, стал двигаться. Во втором тайме «Локомотив» добавил, к чему не был готов «Спартак». Дзюба попал в штангу, забили гол, который не засчитали. Потенциал у «Локомотива» просматривается», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Ответный матч между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.