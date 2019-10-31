Георгий Джикия: «Были немного удивлены, когда увидели стартовый состав «Ростова»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Ростовом» (2:1) в 1/8 финала Олимп-Кубка России отметил, что результат матча закономерный.

— Насколько сложно было в первом тайме? «Спартак» процентов восемьдесят владел мячом, но голевых моментов практически не создал.

— Да. Мы никак не могли отдать последний пас вперед. Но потом, слава богу, у меня получилось отдать передачу Джордану, который открылся. Получился гол в раздевалку, который сыграл для нас большую роль.

— При этом когда «Ростов» перестроился на другую схему и вышли Байромян с Шомуродовым, концовка осталась за «Ростовом». Он мог сравнять счет в конце матча. Вам не хватило концентрации?

— Когда мы забили второй мяч, играли уже по счету. Вышедшие у гостей футболисты обострили игру и владели ситуацией. Потом забили ненужный нам мяч.

— То есть в концовке не было паники, мандража?

— На последних минутах был угловой, мы классно сыграли, выбил мяч, поэтому все хорошо.

— Тедеско сказал, что у «Ростова» нет второго состава и все игроки как на подбор, как машины. Почувствовали это?

— Я бы не сказал, что я что-то такое чувствовали. Мы играли в свою игру, у нас хорошо получалось. Мы нашли подходы и забили два мяча. Считаю, результат сегодня закономерный.

— Не было ли мысли, что у соперника на поле вышел второй состав?

— Мы были немного удивлены. Когда увидели стартовый состав, но у нас свои задачи. Главное, что дальше прошли именно мы. (Дмитрий Зеленов)