Геннадий Орлов: «Федун критикует «Зенит», потому что «Спартак» на 9-м месте. Это же позор!»

Известный телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна, который назвал «Зенит» дутым чемпионом.

В воскресенье, 19 июля, «Зенит» обыграл красно-белых со счетом 2:1 в полуфинале Олимп-Кубка России.

— Леонид Арнольдович так говорит, потому что его команда сейчас на 9-м месте в России. Для «Спартака» с его бюджетом это же позор... Ну о чем тут рассуждать? Вспоминается одна басня Эзопа. Лиса хотела достать виноград, прыгала, не дотянулась лапкой и ушла, сказав: «Да он еще зеленый...». Вот со «Спартаком» такая история. Когда не можешь дотянуться, ищешь какие-то оправдания. Как говорится, ориентируйтесь на классику (смеется).

— Как бы вы оценили работу Тедеско?

— Надо понимать, что он получил непростое наследство. Сейчас он старается делать ставку на молодых. Они его вчера подвели. Как можно было пропустить по флангу Малкома, когда забивался второй гол? Есть же тактика мелкого фола. Не успеваешь — придержи рукой, прихвати аккуратно. Это же тоже опыт. Я про Маслова, Гапонова. Им еще надо много работать, прибавлять во многих аспектах. Вспоминаю, как мастерски использовал тактику мелкого фола Рахимич, срывал атаки, выигрывал время. Этим отличался в «Зените» Крижанац. У него скорости не было, но от него тяжело было убежать.

В целом, «Зенит» гораздо увереннее и мощнее остальных прошел эту дистанцию после рестарта. Многие же просто развалились! «Ростов», «Краснодар», «Урал»... Просто жаль. Особенно «Оренбург», который сейчас покинет РПЛ... Он же техническое поражения получил. Конечно, никто не застрахован от коронавируса. Но в таких сложных условиях и проявляется организация клуба. В этом аспекте «Зенит» — молодец. Недопустил подобных случаев. Ну и по игре не дает усомниться в своем превосходстве над другими. Сколько у него голевых моментов в каждом матче? (Виталий Айрапетов)