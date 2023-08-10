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Сегодня, 13:45

Генеральный секретарь РФС Митрофанов рад результативности и зрелищности FONBET Кубка России

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов в разговоре с «СЭ» оценил результаты матчей 2-го тура FONBET Кубка России.

«Кубковые матчи порадовали: множество голов, закрученные сюжеты, борьба до последних секунд, — сказал Митрофанов «СЭ». — Именно таким и должен быть кубок! Нельзя не отметить хорошую посещаемость. В Самаре в рабочий день и разгар отпускного периода приходит 20 тысяч, на «Динамо» с «Краснодаром» — 15.»

«Приятно также видеть, что клубы становятся более открытыми в медийном плане. Много позитивных видео в СМИ и клубных соцсетях», — добавил Митрофанов.

Кубок России
Максим Митрофанов
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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