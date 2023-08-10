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Сегодня, 13:38

Деменко заявил, что никто не относится к матчам FONBET Кубка России несерьезно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился впечатлениями от кубкового матча, в котором «быки» уступили «Динамо» со счетом 3:4.

«Два последних матча в Кубке России подарили много радости болельщикам, журналистам и всем, кто смотрел эти игры. Имею в виду «Спартак» — «Пари НН» и «Динамо» — «Краснодар». Вообще, «быки» всегда играют в атакующий футбол, сейчас стараются в какой-то степени уже перестраивать свою игру. В любом случае игра держала в своем ключе. Хорошие матчи кубковые, а самое главное, никто не относится к этим играм несерьезно. Вообще, «Динамо» после игры с «Зенитом» перестроилось и ребята почувствовали уверенность, и это добавляет мотивации», — приводит слова Деменко Vprognoze.ru.

«Краснодар» потерпел поражение в обоих матчах FONBET Кубка России-2023/24. В следующем, 3-м, туре групповой стадии Пути РПЛ команда встретится с «Пари НН». Матч состоится 29 августа.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/11052893-demenko-glavnoe-chto-nikto-ne-otnositsya-k-matcham-kubka-rossii-neserezno.html
Максим Деменко
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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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