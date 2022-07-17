Генеральный директор «Динамо» подтвердил, что попросил поддержать реформу Кубка России на собрании клубов

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил, что попросил поддержать реформу Кубка России на заседании общего собрания клубов РПЛ.

«Правда ли то, что я на общем собрании предложил поддержать реформу Кубка России? Да, это правда»

14 июля, стало известно, что клубы РПЛ на заседании общего собрания единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double Elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути: «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиг».