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Генеральный директор «Динамо» подтвердил, что попросил поддержать реформу Кубка России на собрании клубов

Антон Иванов
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Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров подтвердил, что попросил поддержать реформу Кубка России на заседании общего собрания клубов РПЛ.

«Правда ли то, что я на общем собрании предложил поддержать реформу Кубка России? Да, это правда»

14 июля, стало известно, что клубы РПЛ на заседании общего собрания единогласно проголосовали за отказ от проведения Кубка лиги в пользу изменения формата Кубка России.

6 июля сообщалось, что новый розыгрыш БЕТСИТИ Кубка России планируют провести по системе Double Elimination (турнирная система с выбыванием после двух поражений), которую используют в турнирах по киберспорту. Турнир предложили разделить на два пути: «Путь Российской премьер-лиги (РПЛ)» и «Путь Первой и Второй лиг».

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БЕТСИТИ Кубок России
РПЛ
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ФК Динамо (Москва)
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