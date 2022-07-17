Член совета директоров «Динамо» — о Кубке лиги: «Разговоры про воровство формата — преувеличение»

Член совета директоров футбольного «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал о своем отношение к ситуации с Кубком лиги.

«Довольны ли тем, что пришлось реформировать Кубок РПЛ? Мы все работаем на благо российского футбола. Считаю, что разговоры про воровство формата — преувеличение. То, что удалось сделать более интересный формат для Кубка России и привлечь больший объем финансирования, это будет хорошо для всех участников турнира.

Засчет чего увеличили доходы? Новый формат турнира, который интересен коммерческим партнерам. Была проделана работа по переговорам. Никто ничего не давил. Мы уважаем взаимные интересы, такое решение было принято», — заявил Гафин.