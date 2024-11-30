Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Сетка плей-офф Календарь Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 19:31

Шалимов: «Спартак» думал о матче в Краснодаре, а не о том, как пройти «Ростов»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал вылет «Спартака» из Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Красно-белые дважды проиграли «Ростову» в 1/4 финала Пути РПЛ турнира (0:1, 1:2) и теперь продолжат выступление в Пути регионов.

«Продолжаю настаивать на том, что для «Спартака» этот матч не был настолько важен, как и игры чемпионата. Это не говорит о том, что тренерский штаб не относится серьезно или игроки не настраиваются. Но разница между чемпионатом и Кубком, где в Пути РПЛ никто не вылетает, а пока переходит просто в Путь регионов, чувствуется. Конечно, «Спартак» думал о матче в Краснодаре, а не о том, как пройти «Ростов». Для меня это был тренировочный матч, где нагрузки и игровое время распределялись», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».

Во втором этапе четвертьфинала Пути регионов Кубка России «Спартак» сыграет против «Акрона». Матчи этой стадии пройдут 11-13 марта.

Источник: РБ Спорт
Игорь Шалимов
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Читайте также
ВС РФ нанесли удар по аэродромам и объектам энергетики ВПК Украины
Дмитрий Тарасов подарил Анастасии Костенко дом
Биография Мераба Двалишвили: уехал из Грузии в США, работал на стройке и стал чемпионом UFC
Посол ФРГ в Москве сообщил подробности разговора Шольца с Путиным
В РФС давно знали о самарском «долге на взятки судьям», матчи «Крыльев» проверяют иностранцы, имя информатора - тайна. Что Дюков рассказал о коррупционном скандале
В Германии установили личности двух подозреваемых в диверсии на «Северных потоках»
Популярное видео
«Балтика» — «Алания»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ростов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Зенит»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Волевая победа «Крыльев», ничья «Факела» и «Динамо»: голы дня
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 20-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, плей-офф: пути РПЛ и регионов к финалу
Гендиректор «Акрона» о жеребьевке Кубка: «Рады, что к нам приедет «Спартак». Опыт побед над ними у нас есть»
Силкин: «Очень рад, что «Динамо» прошло дальше в Кубке России»
Дзюба встретится со «Спартаком», «Ростов» сыграет с «Зенитом» и братское дерби. Итоги жеребьевки Кубка России
Жеребьевка пути РПЛ Кубка России: «Динамо» сыграет с ЦСКА, «Зенит» — с «Ростовом»
Жеребьевка пути регионов Кубка России: «Спартак» сыграет с «Акроном», «Локомотив» — с «Динамо» из Махачкалы
Кордоба: «Хотел бы я встретиться со «Спартаком» в Кубке? Мне абсолютно все равно на них»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Гендиректор «Акрона» о жеребьевке Кубка: «Рады, что к нам приедет «Спартак». Опыт побед над ними у нас есть»

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости