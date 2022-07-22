«Амкал» будет играть на «Сапсан-Арене» в случае участия в БЕТСИТИ Кубке России

Создатель клуба «Амкал» Герман Попков (El Classico) рассказал, на каком стадионе команда будет проводить домашние матчи в случае участия в БЕТСИТИ Кубке России.

— Ты думал по поводу домашнего стадиона?

— Тут все очевидно — «Сапсан Арена». Он для нас уже давно домашний стадион. Соберем нужные документы, покажем все РФС. Надеюсь, все будет одобрено. Если мы будем играть в Кубке, то первый матч будет домашним.

Для нас, на самом деле, это будет обычный матч. Не совсем пока понятно, можно ли будет транслировать матч. По затратам это будет обычный матч, ничего особенного.

— Как ты это все воспринимаешь. На вас хайпят?

— Мне пока очень сложно осознать, насколько это будет прикольно. Будет прикольно, если получиться принять участие в матче Кубка России.

— Вы планируете приглашать экс-игроков РПЛ?

— Пока мы не думали над этим. Если к нам кто-то захочет присоединиться — мы всегда рады, рассмотрим кандидатуры.