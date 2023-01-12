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Сегодня, 20:30

«Динамо» было автором идеи, а РФС принял революционное решение». Пивоваров — о новом формате Кубка России

Гендиректор «Динамо» назвал революционным решение РФС использовать новый формат Кубка
Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Владислав Карапузов и Константин Тюкавин.
Фото ФК &quot;Динамо&quot;

Гендиректор «Динамо» Павел Пивоваров в интервью «СЭ» рассказал о том, как принималось решение о создании нового формата Кубка России.

— Нужны ли РПЛ какие-то организационные изменения (увеличивать или сокращать число команд, вводить плей-офф, возвращаться на систему «весна — осень», переходить в азиатскую конфедерацию и т. д.)?

— Вопрос о переходе в Азию находится в компетенции не РПЛ, а РФС. Что касается формата, то в этом сезоне вместо двух убыточных турниров мы получили два прибыльных соревнования, РПЛ и Кубок России, благодаря новым крупным коммерческим контрактам. Поэтому считаем, что целесообразно продолжить выступать в нынешних форматах и сосредоточиться на вопросах коммерческого развития. Исходя из бизнес-интересов, не видим необходимости менять эти форматы.

— Как оцените новый формат проведения Кубка России?

— «Динамо» было автором этой идеи. Считаю, РФС принял прогрессивное, в какой-то степени революционное решение — использовать формат разработанного нами Кубка РПЛ в Кубке России. Нынешний коммерчески ориентированный вариант Кубка обеспечивает зрелищность для болельщиков, особенно на стадии плей-офф, насыщение календаря топ-матчами на фоне отсутствия игр в Европе и поднимает коммерческую ценность соревнований.

Вспомните, какой интригующей получилась, допустим, ситуация в нашей группе: перед заключительным туром было 11 различных раскладов. Все четыре клуба даже могли набрать одинаковое число очков. Разрыв между первым и четвертым местом в итоге составил всего два очка. С нетерпением ждем плей-офф в интересном формате double elimination, как в киберспорте.

 
Павел Пивоваров. «Вместо убыточных РПЛ и Кубка получили два прибыльных соревнования». Пивоваров — об итогах года

 

Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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