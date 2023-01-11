Медведев: «Разочарован восторгом игроков «Спартака» при просмотре потасовки в матче с «Зенитом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в интервью «СЭ» назвал открытия и разочарования первой части сезона.

«Назову два открытия: появление большого количества молодых талантов в командах РПЛ, а также интерес болельщиков к медиалиге. А разочарован я восторгом спартаковских игроков в раздевалке при просмотре потасовки после финального свистка заключительного матча 2022 года с «Зенитом», — сказал Медведев.

Матч группового турнира Кубка России «Зенит» — «Спартак» (0:0, 4:2 по пенальти) состоялся 27 ноября. После завершения основного времени встречи футболисты обеих команд устроили драку на поле.

Позже КДК РФС дисквалифицировал Родригао, Малкома и Вильмара Барриоса (все трое — «Зенит»), а также Шамара Николсона, Александра Соболева и Александра Селихова (все трое — «Спартак») на 6 матчей. Наказание распространяется исключительно на матчи Кубка.