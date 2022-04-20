Сергеев назвал шоком поражение «Зенита» от «Алании» в БЕТСИТИ Кубке России

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев подвел итоги матча 1/4 финала БЕТСИТИ Кубке России против «Алании» (2:2, 5:6 — по пен.).

— Иван, сегодня был просто сумасшедший матч. Что скажете?

— Поздравляю «Аланию» с выходом в полуфинал — сегодня они выглядели очень хорошо. Эта команда должна выступать в Премьер-лиге с такой игрой. «Зениту» сегодня не повезло — пропустили гол на 90-й минуте, а серия пенальти — это лотерея.

— Тем не менее вы свой гол забили. Выходили на замену с тем, чтобы ускорить игру?

— Выходил при счете 0:1, нужно было добавить скорости и отыграться. Хорошо, что забил, но в первую очередь нужно, чтобы выиграла команда. В концовке не повезло — хозяевам удался хороший удар со штрафного.

— Чего не хватило «Зениту» в том моменте?

— Игрок «Алании» хорошо исполнил штрафной, попал.

— Перед матчем вы отрабатывали серию пенальти на тренировках?

— Нет, не отрабатывали — это лотерея, в которой везет или не везет даже звездным игрокам.

— Как вам атмосфера на стадионе сегодня?

— Хорошая, кубковая. На матч приехало много болельщиков из Владикавказа и Петербурга — играть было приятно. Хорошо, что хозяева шли в атаку: игра шла туда-сюда, на встречных атаках. Думаю, матч понравился болельщикам, которые смотрели его вживую и по телевизору.

— В раздевалке сейчас шоковое состояние?

— Конечно.