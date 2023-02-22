Галактионов назвал причины поражения «Локомотива» от «Спартака» в FONBET Кубке России

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Спартака» (0:1) в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России.

— Ваша команда создает два момента в концовке игры — и это делает возрастной Дзюба. Это и есть атакующий футбол, о котором вы говорили?

— Ни в одном из интервью мы не говорили, что команда будет играть в атакующий футбол. Стоит быть более внимательнее к цитатам и к изданиям, которые их перепечатывают. Что касается развития голевых эпизодов, то неважно, кто их создает: молодой игрок или взрослый Дзюба.

Что в первом тайме у нас не получилось — это факт. Что касается второго тайма и того давления, которое мы создавали, сказал ребятам, что от этого надо отталкиваться.

— В чем причина такой разницы в таймах?

— К сожалению, недостаточно активно и агрессивно играли. И за это поплатились. Но второй тайм получился другим. Вышедшие на замену добавили, дали креатива. Дело в первом тайме было не в физическом состоянии. Ключевое — игровые нюансы. Потом могли сравнять и выйти вперед в счете.

— В каком состоянии сейчас команда, вы ее подводите к чемпионату?

— Вопрос по первому тайму — ни в коем случае не в состоянии. Наш уровень готовности позволяет это делать с первых минут. Именно в игровых моментах были проблемы в первом тайме. Уровень подготовленности показал, что команда была в движении, заставила соперника ошибаться, была близка к тому, чтобы сравнять счет. Но немного не хватило именно тактически, не физически. Мы абсолютно уверены, что команда прибавит и по качеству, и по уму.

Ответный матч 1/4 финала Кубка России между «Локомотивом» и «Спартаком» состоится 27 февраля.