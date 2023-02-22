Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 23:17

Гаврилов — о дебюте Дзюбы за «Локомотив»: «Не справился»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов оценил дебют нападающего Артема Дзюбы за московский «Локомотив».

Железнодорожники потерпели поражение от московской команды в матче 1/4 финала FONBET Кубка России (0:1).

«У него было два момента за всю игру: штанга и промах по пустым воротам с левой ноги. Не справился, короче говоря. В первом моменте он классно сыграл, подтолкнул Денисова в спину, тем самым облегчив себе доступ к мячу, но мог бы и забить в этой ситуации! А по всей остальной игре — на меня он никакого впечатления не произвел. А эти два момента, по большому счету, случайные», — цитирует Гаврилова «Газета.Ru».

Ответный матч между командами пройдет 27 февраля и начнется в 20.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/02/22/19814203.shtml
Артем Дзюба
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
2
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: Артем Дзюба после «Зенита» и «Аданы»: контракт с «Локомотивом»
Президент РПЛ Алаев: «Дзюба — большой мастер, не раз доказывал это. Артем поможет «Локомотиву»
Ненахов назвал Дзюбу лидером «Локомотива»
Орлов: «Как можно Соболева сравнивать с Дзюбой?! Александр был лидером сборной, которая играла в четвертьфинале ЧМ?»
Борис Рапопорт: «Дзюба сможет себя проявить в матче со «Спартаком», хотя я не вижу у «Локомотива» шансов»
Кокорин назвал Дзюбу старым седым ослом
Тарханов: «Дзюба — парень с характером. Он всем будет доказывать, что еще может играть на высоком уровне»
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Мостовой считает несправедливым отмененный гол в матче «Локомотив» — «Спартак»: «Счет должен был быть 1:1»
Галактионов: «Не «Локомотив» подстроился под Дзюбу, а Дзюба — под «Локомотив». Это важно»
Глава совдира «Локо» Нагорных о работе Цорна: «Не самые удачные были приобретения»
Нагорных доволен игрой «Локомотива» в матче со «Спартаком» в FONBET Кубке России
Президент РПЛ Алаев: «Дзюба — большой мастер, не раз доказывал это. Артем поможет «Локомотиву»
Галактионов назвал причины поражения «Локомотива» от «Спартака» в FONBET Кубке России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Галактионов назвал причины поражения «Локомотива» от «Спартака» в FONBET Кубке России

Галактионов: «Дзюба готов играть все 90 минут, но ему надо наладить взаимопонимание с партнерами»
Новости
RSS RSS
Все новости