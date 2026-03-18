Пивоваров: «Спартак» принципиальный соперник. Но важнее всего, что «Динамо» прошло в финал пути РПЛ»

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос после ответного матча со «Спартаком» (0:1) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.

По сумме двух матчей бело-голубые одержали победу со счетом 5:3. Команда Ролана Гусева вышла в финал Пути РПЛ и сыграет с «Краснодаром».

— Довольны ли тем, что прошли дальше, учитывая поражение сегодня?

— Принципиально было выиграть. «Спартак» принципиальный соперник. Ему всегда обидно проигрывать. Но важнее всего, что прошли.

— За проход полагается бонусы футболистам?

— У нас предусмотрена система премирования. Особые премиальные у нас только за победу в финале Кубка.

— Что с контрактом Нгамале?

— Он еще не набрал очки для продления, но уверенно к этому идет.

— Какая ситуация с Луневым?

— Схожая, как с Муми.