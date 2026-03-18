Пивоваров: «Спартак» принципиальный соперник. Но важнее всего, что «Динамо» прошло в финал пути РПЛ»
Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров ответил на вопрос после ответного матча со «Спартаком» (0:1) в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России.
По сумме двух матчей бело-голубые одержали победу со счетом 5:3. Команда Ролана Гусева вышла в финал Пути РПЛ и сыграет с «Краснодаром».
— Довольны ли тем, что прошли дальше, учитывая поражение сегодня?
— Принципиально было выиграть. «Спартак» принципиальный соперник. Ему всегда обидно проигрывать. Но важнее всего, что прошли.
— За проход полагается бонусы футболистам?
— У нас предусмотрена система премирования. Особые премиальные у нас только за победу в финале Кубка.
— Что с контрактом Нгамале?
— Он еще не набрал очки для продления, но уверенно к этому идет.
— Какая ситуация с Луневым?
— Схожая, как с Муми.
Судейство