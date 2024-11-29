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Сегодня, 16:55

Экс-спортивный директор «Локомотива» Баранник не видит причин говорить о кризисе в «Локомотиве»

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Бывший спортивный директор московского «Локомотива» Дмитрий Баранник высказался о поражении железнодорожников от столичного «Динамо» в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:1).

«Последние проигранные матчи «Локомотива» — это стечение обстоятельств. Команда не проваливалась, но весы склонялись не в их сторону. Даже в матче со «Спартаком» они играли не хуже, просто у одного футболиста все залетело, но «Локомотив» выглядел не хуже. Нет причины говорить о кризисе в «Локомотиве», — цитирует Баранника Legalbet.ru.

Он также высказался о главном тренере «Локомотива» Михаиле Галактионове.

«Сложно однозначно сказать, почему так происходит (Галактионов проиграл все пять кубковых противостояний в плей-офф после прихода в «Локомотив». — Прим. «СЭ»). «Локомотив» всегда считался кубковой командой, их история тесно связана с победами в этом турнире. Может, приоритет у Галактионова на чемпионат. Хотя Кубок также интересен. Думаю, это тоже стечение обстоятельств и недостаток опыта у игроков», — отметил Баранник.

«Динамо» стал последним полуфиналистом Пути РПЛ Кубка России. Ранее в эту стадию пробились «Ростов», «Зенит» и ЦСКА. «Локомотив» сыграет во втором этапе четвертьфинала Пути регионов турнира. Жеребьевка пройдет 30 ноября.

Источник: Legalbet.ru
Михаил Галактионов
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
Дмитрий Баранник
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