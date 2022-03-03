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Сегодня, 18:55

«Локомотив» — «Енисей»: Ломакин удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти

Хавбек «Енисея» Ломакин забил гол в ворота «Локомотива» в матче БЕТСИТИ Кубка России
Сергей Баюшкин
Корреспондент
«Локомотив» — «Енисей»: Ломакин удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти.
Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

3 марта в Москве полузащитник «Енисея» Александр Ломакин реализовал пенальти на 38-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Локомотивом».

11-метровый в ворота железнодорожников был назначен за фол хавбека Наира Тикнизяна на форварде гостей Александре Канаплине. 22-летний Тикнизян был удален с поля.

Встреча «Локомотив» — «Енисей» проходит на стадионе «РЖД Арена». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию игры Кубка России.

На 25-й минуте матча счет открыл защитник красноярской команды Валерий Кичин, который забил гол ударом через себя в девятку ворот «Локомотива».

БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 18:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Енисей
Александр Ломакин
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Локомотив (Москва)
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