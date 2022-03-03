Хавбек «Енисея» Ломакин забил гол в ворота «Локомотива» в матче БЕТСИТИ Кубка России

3 марта в Москве полузащитник «Енисея» Александр Ломакин реализовал пенальти на 38-й минуте матча 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России с «Локомотивом».

11-метровый в ворота железнодорожников был назначен за фол хавбека Наира Тикнизяна на форварде гостей Александре Канаплине. 22-летний Тикнизян был удален с поля.

Встреча «Локомотив» — «Енисей» проходит на стадионе «РЖД Арена». «СЭ» ведет онлайн-трансляцию игры Кубка России.

На 25-й минуте матча счет открыл защитник красноярской команды Валерий Кичин, который забил гол ударом через себя в девятку ворот «Локомотива».