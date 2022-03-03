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БЕТСИТИ Кубок России

Сегодня, 18:45

Защитник «Енисея» забил в ворота «Локомотива» невероятный гол ударом через себя

Защитник «Енисея» Кичин забил гол через себя в матче с «Локо» в БЕТСИТИ Кубке России
Анна Горшкова
Корреспондент
Валерий Кичин, «Енисей».
«Локомотив» — «Енисей», 0 — 1.
«Локомотив» — «Енисей», Валерий Кичин.
1/3

«Енисей» открыл счет в первом тайме матча с «Локомотивом» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу.

Защитник Валерий Кичин забил гол в девятку на 25-й минуте встречи ударом через себя. Счет в матче 1:0 в пользу красноярской команды.

Матч «Локомотив» — «Енисей» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию игры Кубка России.

"Локомотив" - "Енисей", 0 - 1.
«Локомотив» — «Енисей», 0 — 1.

"Локомотив" - "Енисей", Валерий Кичин.
«Локомотив» — «Енисей», Валерий Кичин.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/8 финала
03 мар, 18:15. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Енисей
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Енисей
ФК Локомотив (Москва)
1
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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