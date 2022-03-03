Защитник «Енисея» забил в ворота «Локомотива» невероятный гол ударом через себя

Защитник «Енисея» Кичин забил гол через себя в матче с «Локо» в БЕТСИТИ Кубке России

«Енисей» открыл счет в первом тайме матча с «Локомотивом» в 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по футболу.

Защитник Валерий Кичин забил гол в девятку на 25-й минуте встречи ударом через себя. Счет в матче 1:0 в пользу красноярской команды.

Матч «Локомотив» — «Енисей» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена».

«СЭ» ведет онлайн-трансляцию игры Кубка России.

«Локомотив» — «Енисей», 0 — 1.