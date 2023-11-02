Определились все участники 1/4 финала FONBET Кубка России

Стали известны все участники 1/4 финала FONBET Кубка России.

В четвертьфинал Пути РПЛ по итогам групповой стадии с первых мест в своих группах вышли ЦСКА, «Локомотив», «Зенит» и «Спартак». Вторые места в группах заняли «Оренбург», «Ростов», «Балтика» и «Динамо».

В 1/4 финала Пути РПЛ команды проведут два матча. Согласно регламенту, клубы, проводившие между собой матчи на групповой стадии, не могут встретиться в первом раунде плей-офф. Команды, занявшие вторые места в своих группах, проведут первые матчи четвертьфинала на своем поле.

«Сочи», «Урал», «Ахмат» и «Краснодар», занявшие третьи места в своих группах в Пути РПЛ, вылетели в первый этап четвертьфинала Пути регионов. Помимо них, в четвертьфинале Пути регионов примут участие «СКА-Хабаровск», «Родина», «Химки» и «Волгарь», которые выиграли свои матчи в шестом раунде Пути регионов.

В первом этапе четвертьфинала Пути регионов будет проводиться один матч. «СКА-Хабаровск», «Родина», «Химки» и «Волгарь» будут играть встречи 1/4 финала на своем поле.

Жеребьевка четвертьфинала FONBET Кубка России состоится в пятницу, 3 ноября, начало — в 12.00. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию жеребьевки.

Первые матчи 1/4 финала Пути РПЛ пройдут с 28 по 30 ноября, ответные встречи — с 2 по 4 апреля.

Игры первого этапа четвертьфинала Пути регионов пройдут с 2 по 4 апреля.