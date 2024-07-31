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Марков — о стычке с Чистяковым: «Я ему что-то сказал, но не буду говорить вам»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Нападающий «Факела» Евгений Марков рассказал о стычке с Дмитрием Чистяковым в матче 1-го тура группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Зенита» (0:3).

— Обратили внимание, что когда Чистяков вышел на замену вы дружески попихались. Что это было?

— Ничего не было (Улыбается). С Чистяковым давно общаемся. Можно сказать, что знаю его с 10 лет.

— Вы что-то конкретное ему сказали?

— Я ему что-то сказал, но не буду говорить вам (Улыбается).

— Что-то нецензурное?

— Ну конечно!

В следующем матче «Зенит» 14 августа сыграет на выезде с «Рубином», «Факел» 15 августа примет «Акрон».

Футболисты &laquo;Зенита&raquo; празднуют гол Александра Ерохина &laquo;Факелу&raquo;. 11:0 за три матча: «Зенит» перемалывает всех. Новая жертва — «Факел»
Дмитрий Чистяков
Евгений Марков
Футбол
Кубок России
ФК Факел (Воронеж)
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