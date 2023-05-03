Масалитин: «Можно к каждому арбитру придраться, под лупой за ним смотреть, но все ошибаются»

Масалитин отреагировал на работу судей в матче между ЦСКА и «Уралом»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал работу судей в ответном финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Уралом» (2:1).

«Все спорные моменты — с незасчитанным голом и пенальти 50 на 50, но у нас такое судейство. Можно к каждому арбитру придраться, под лупой за ним смотреть, но все ошибаются. В итоге не было предвзятости ни к одной стороне», — приводит слова Масалитина портал Metaratings.ru.

Первая встреча ЦСКА и «Урала» завершилась со счетом 1:1. Армейцы вышли в финал Кубка России, обыграв «Урал» с общим счетом 3:2.

«Урал» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Акрон» во второй стадии финала Пути регионов, где определится второй финалист Кубка.