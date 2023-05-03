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Судейство

Сегодня, 21:25

Масалитин: «Можно к каждому арбитру придраться, под лупой за ним смотреть, но все ошибаются»

Масалитин отреагировал на работу судей в матче между ЦСКА и «Уралом»
Галина Глазко
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Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал работу судей в ответном финальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России между ЦСКА и «Уралом» (2:1).

«Все спорные моменты — с незасчитанным голом и пенальти 50 на 50, но у нас такое судейство. Можно к каждому арбитру придраться, под лупой за ним смотреть, но все ошибаются. В итоге не было предвзятости ни к одной стороне», — приводит слова Масалитина портал Metaratings.ru.

Первая встреча ЦСКА и «Урала» завершилась со счетом 1:1. Армейцы вышли в финал Кубка России, обыграв «Урал» с общим счетом 3:2.

«Урал» сыграет с победителем матча «Краснодар» — «Акрон» во второй стадии финала Пути регионов, где определится второй финалист Кубка.

Источник: https://metaratings.ru/news/masalitin-ne-mogu-skazat-chto-cska-teper-favorit-v-kubke-rossii-armeicam-nado-pribavlyat-v-atake-248217
Валерий Масалитин
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
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0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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