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Сегодня, 22:22

Экс-арбитр ФИФА считает, что Безбородов правильно отменил гол «Локо» в ворота «Спартака»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Владислав Безбородов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев прокомментировал «СЭ» эпизод в матче 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Локомотивом» (1:0).

На 82-й минуте встречи арбитр Владислав Безбородов отменил взятие ворот красно-белых.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Локомотив» — «Спартак»: гол в ворота красно-белых правильно отменен. Жаль, что нет офсайдных линий

«Согласен с решением Безбородова. Если бы игрок находился в «пассивном» офсайде — гол бы не отменили. Но поскольку он находился в офсайде, это было очевидно, он из пассивного положения вступил в борьбу с защитником. И его пассивное положение превратилось в активное. Вследствие чего защитник не успевает вступить в борьбу с игроком, который забил гол. Правильное решение — вне игры, гол отменить!» — сказал Николаев в разговоре с корреспонденткой «СЭ» Дарьей Алексеевой.

Единственный гол в первом матче 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» забил полузащитник красно-белых Данил Пруцев.

Кубок России. Путь РПЛ. Плей-офф
22 февр, 20:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
Спартак

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Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Алексей Николаев
Владислав Безбородов
ФИФА
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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