Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь / результаты Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 22:12

Тарханов — о матче «Урал» — «Ростов»: «Футбол был боевой: много борьбы, много движения»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о матче между «Ростовом» и командой из Екатеринбурга в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России (1:1).

«Футбол был боевой: много борьбы, много движения было. В меньшей степени комбинационного футбола. Хотя, в этом плане «Урал» более предпочтительнее выглядел. Не всегда, но были моменты, когда они разыгрывали и уходили в атаку. Был момент у Юшина в концовке, хорошо сыграли и должен был забивать, но вратарь сумел отбить. У «Ростова» был тоже удар в штангу, а так, по движению не плохая игра. Когда много борьбы — игра переходит в какую-то агрессию в концовке, поэтому, там было пару столкновений», — цитирует Тарханова Vprognoze.ru.

Ответный матч пройдет 27 февраля на стадионе «Екатеринбург Арена». Начало игры — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://vprognoze.ru/sportnews/football/10671500-tarhanov-prokommentiroval-nichyu-mezhdu-rostovom-i-uralom-v-kubke-rossii.html
Футбол
ФК Ростов
ФК Урал
Александр Тарханов
0
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
Источники сообщают о поражении мозга Костомарова. Новые переживания по поводу здоровья Романа
Жизнь Костомарова снова под угрозой? Источники опять говорят об инсульте
Митинг-концерт в Лужниках 22 февраля — во сколько смотреть, кто выступает
«РИА Новости» сравнили послание Путина со взрывом информационной бомбы
Байден заявил, что страны Запада не собираются нападать на Россию
В КБР задержали причастных к торговле людьми участников преступной группы
Материалы сюжета: Кубок России: плей-офф по схеме с двойным выбыванием
Дебют Дзюбы за «Локо»: пробил в штангу, не попал в пустые ворота, но признан болельщиками лучшим
Дзюба о себе и «Локомотиве»: «Пациент, скорее, жив, чем мертв»
Артем Дзюба: «Следующий матч со «Спартаком» будет хороший»
Мележиков поделился впечатлениями от победы «Спартака» над «Локомотивом» в FONBET Кубке России
Иван Игнатьев заявил, что «Локомотив» допускал много ошибок в первом тайме матча со «Спартаком»
Дзюба: «Спартак» — уже не такой раздражитель, как раньше, но все равно принципиальный соперник»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Зарема Салихова сравнила Пруцева с Гарри Поттером

Экс-арбитр ФИФА считает, что Безбородов правильно отменил гол «Локо» в ворота «Спартака»
Новости
RSS RSS
Все новости