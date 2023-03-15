Егор Титов: «Судейский заговор против «Спартака»? Ну хорош уже! Судьи тоже люди»

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов в интервью «СЭ» поделился своим мнением о матче красно-белых с «Уралом» (1:1) в первой игре 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

— «Спартак» наиграл на победу в матче с «Уралом»?

— Да я бы так не сказал. Мне кажется, в недавнем матче РПЛ (2:2) красно-белые были все-таки ближе к победе, чем вчера. Причем тогда болельщиков на трибунах было меньше, чем теперь. Парадокс, да? Радует, что зритель, когда нет ограничений, пришел на трибуны и проголосовал ногами за любимую команду. Спасибо болельщикам!

— Значит, ничья закономерна?

— В принципе, у Промеса был хороший момент в концовке, но здорово сыграл Помазун. При этом не стоит забывать и про великолепное спасение Максименко после удара Юшина. Так что в этом плане наблюдается относительный паритет. Вратари были на высоте.

— Но как быть тогда с эпизодом в первом тайме, когда игрок «Урала» в своей штрафной попал рукой в лицо Мартинсу? Это не пенальти?

— Не стал бы заострять на этом внимание. Такие эпизоды будут постоянно. Уже, честно говоря, наблюдается какой-то перебор с этими остановками, паузами. Зрители ждут, что же постановит ВАР, какое решение через несколько минут примет арбитр. Мне эти прерывания уже немного надоели. Раз Карасев решил, что ничего не было — ну что ж теперь поделать. Пусть игра продолжается. Не надо все время ждать, что кто-то поможет. Я к таким моментам отношусь спокойно. Как будет, так и будет.

— Но у вас нет ощущения, что после возобновления сезона многовато решений арбитров против «Спартака»? Даже пошли разговоры про судейский заговор...

— Судейский заговор? Ну хорош уже! Это перебор. Мы все время ищем какой-то заговор... Зачем? Судьи тоже люди, тоже ошибаются. Хотя порой их решения не поддаются логике.

— Например?

— Мешков допустил вопиющую ошибку, которая лишила «Спартак» двух очков. Их уже никто не вернет. Это, увы, печальная история. Я согласен с Соболевым, который после той встречи с «Уралом» поздравил всех болельщиков с победой. Но не надо всех арбитров подгонять под одну гребенку. Они разные. Кто-то более опытный, кто-то еще набивает себе шишки. Недавно прочитал о том, что Сергей Карасев очень сожалеет, так как не работает на играх Лиги чемпионов. Хотелось бы, чтобы наши рефери соответствовали именно европейскому уровню судейства, стремились к нему.