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Джикия прокомментировал уход Бакаева из «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал новость о том, что полузащитник Зелимхан Бакаев покидает красно-белых.

«Уход Бакаева? Я не слышал. Не разговаривал с ним по этому поводу. Я с ним сейчас поговорю. В раздевалке все радовались. Все знают его ситуацию.

От каждого трофея всегда положительные эмоции. Всегда хочется выигрывать трофеи", — цитирует Джикию «СЭ».

25-летний Бакаев — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего сыграл за «Спартак» в 105 играх.

Георгий Джикия
Зелимхан Бакаев
ФК Спартак (Москва)
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