Джикия прокомментировал уход Бакаева из «Спартака»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал новость о том, что полузащитник Зелимхан Бакаев покидает красно-белых.

«Уход Бакаева? Я не слышал. Не разговаривал с ним по этому поводу. Я с ним сейчас поговорю. В раздевалке все радовались. Все знают его ситуацию.

От каждого трофея всегда положительные эмоции. Всегда хочется выигрывать трофеи", — цитирует Джикию «СЭ».

25-летний Бакаев — воспитанник красно-белых, дебютировал в основной команде в 2015 году. Всего сыграл за «Спартак» в 105 играх.