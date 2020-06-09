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Дюков не собирается рассматривать высказывания Федуна о судействе

15:36
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Президент Российского футбольного союза Александр Дюков — о высказывании президента «Спартака» Леонида Федуна о назначении арбитров на полуфинальный матч Олимп-Кубка России против «Зенита».

— Была договоренность, чтобы не обсуждать судейство. Но Леонид Федун в комментарии «СЭ» упомянул Михаила Вилкова и «Зенит». Как вы это оцениваете?

— Мне сложно дать комментарии, я не вижу нарушения каких-либо договоренностей. Да, это комментарий на грани, но руководителям судейского комитета виднее. Есть еще комитет по этике. Я не собираюсь выходить с инициативой рассмотреть подобное высказывание. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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