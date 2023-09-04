Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Календарь Путь РПЛ. Осень Путь регионов. Осень Путь РПЛ. Весна Путь регионов. Весна
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Кубок России

Сегодня, 15:56

2DROTS обыграли кировское «Динамо» в 1/64 финала FONBET Кубка России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
2DROTS обыграли кировское «Динамо».
Фото 2DROTS

Медийный клуб 2DROTS обыграл кировское «Динамо» в 1/64 финала FONBET Кубка России со счетом 2:0.

В составе клуба медиалиги забили Станислав Манаев (39-я минута) и Годфред Клуцей (64-я минута). На 89-й минуте матча в ворота 2DROTS был назначен пенальти, однако вратарь московского клуба Дмитрий Сычев отбил удар.

Команды сыграли на поле, которое было специально уложено в поселке Белокаменка Мурманской области, находящемся на берегу Баренцева моря.

В следующей стадии 2DROTS встретятся с командой первой лиги — соперник определится по итогам жеребьевки.

Кубок России. Путь регионов. 3-й раунд
04 сент, 14:00. Плавучий док ЦСКМС (Белокаменка)
Динамо Кир
0:2
2DROTS
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/russia/cup/2023-2024/region/
Кубок России
ФК 2Drots
ФК Динамо (Киров)
8
23
Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
Читайте также
История US Open: легенды и чемпионы турнира
Абаскаль и «Спартак»: без отставки. И без контакта с командой? Колонка Казакова
Владелец «Вкусно — и точка» оценил возможность возвращения McDonald’s в РФ
В Китае рассказали о влиянии ракетного комплекса «Сармат» на ход СВО
Собянин запустил производство нового седана «Москвич 6»
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Краснодар» — «Спартак»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Рубин»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Сочи»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Балтика»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — ЦСКА: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Урал»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Динамо»: Кубок России, 1-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Звезда» — «Пари НН»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Уфа» — «Ахмат»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Акрон» — «Торпедо»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Волга» — «Зенит»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
ЦСКА — «Краснодар»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: FONBET Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
«Ростов» — «Урал»: FONBET Кубок России, 1/4 финала, видеообзор матча
Соболев: «Когда наших бьют, я в стороне не останусь!»
«Локомотив» — «Нижний Новгород»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Химки»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Факел»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Оренбург»: Кубок России, 6-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России: группы РПЛ и путь регионов — лето и осень-2023
Дьяков связал победу 2DROTS над кировским «Динамо» с низким уровнем второй лиги
Сперцян об оспаривании дисквалификации на два матча: «Ничего, я не в обиде на «Спартак». Наоборот, отдохнул»
Мешков рассудит кировское «Динамо» и 2DROTS, которые сыграют на берегу Баренцева моря
Вахания — о дебютном голе за «Ростов» и вызове в сборную: «Не думал, что такое возможно. Может, позже меня накроет»
Волженкин — о победе над «Зенитом»: «Ощущалось, что это особенный матч для «Балтики»
Глебов — о победе над «Локомотивом»: «Нужно было сделать приятно себе и болельщикам»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Работы по монтажу поля для матча «Динамо» — 2DROTS стоили около 20 миллионов рублей

Дьяков связал победу 2DROTS над кировским «Динамо» с низким уровнем второй лиги
Новости
RSS RSS
Все новости