Два игрока «Локомотива» одновременно выбросили аут в матче со «Спартаком»

Во время первого матча 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» произошел курьезный инцидент.

На 66-й минуте встречи защитник железнодорожников Максим Ненахов и полузащитник Дмитрий Баринов одновременно выбросили два мяча на поле из-за боковой, при этом оба игрока направили свои передачи в сторону одноклубника Артема Карпукаса.

Ранее нападающий «Локомотива» Артем Дзюба, который проводит дебютный матч за команду, попал в штангу и не смог сравнять счет.