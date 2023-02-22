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Сегодня, 21:42

Два игрока «Локомотива» одновременно выбросили аут в матче со «Спартаком»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Во время первого матча 1/4 финала FONBET Кубка России «Локомотив» — «Спартак» произошел курьезный инцидент.

На 66-й минуте встречи защитник железнодорожников Максим Ненахов и полузащитник Дмитрий Баринов одновременно выбросили два мяча на поле из-за боковой, при этом оба игрока направили свои передачи в сторону одноклубника Артема Карпукаса.

Ранее нападающий «Локомотива» Артем Дзюба, который проводит дебютный матч за команду, попал в штангу и не смог сравнять счет.

&laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;. «Локомотив» — «Спартак» — 1:1. Магкеев сравнял счет. Онлайн-трансляция

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