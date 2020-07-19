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Эксклюзив

Драка на матче «Зенит» — «Спартак». Видео

19:29
Драка на стадионе. Фото "СЭ"
Драка на стадионе. Фото "СЭ"
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По ходу полуфинального матча Олимп Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» на одной из трибун «Газпром Арены» вспыхнула драка.

Один из болельщиков красно-белых криком встретил гол своей команды, что не понравилось фанатам «Зенита», сидящим на секторе. Вспыхнула небольшая потасовка, разнимать болельщиков приняли стюарды и сотрудники службы безопасности клубов. В итоге всех участвовавших в лаке болельщиков вывели с трибуны. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»




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