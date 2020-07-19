По ходу полуфинального матча Олимп Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» на одной из трибун «Газпром Арены» вспыхнула драка.

Один из болельщиков красно-белых криком встретил гол своей команды, что не понравилось фанатам «Зенита», сидящим на секторе. Вспыхнула небольшая потасовка, разнимать болельщиков приняли стюарды и сотрудники службы безопасности клубов. В итоге всех участвовавших в лаке болельщиков вывели с трибуны. (Гоша Чернов)