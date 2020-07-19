Драка на матче «Зенит» — «Спартак». Видео
19:29
По ходу полуфинального матча Олимп Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» на одной из трибун «Газпром Арены» вспыхнула драка.
Один из болельщиков красно-белых криком встретил гол своей команды, что не понравилось фанатам «Зенита», сидящим на секторе. Вспыхнула небольшая потасовка, разнимать болельщиков приняли стюарды и сотрудники службы безопасности клубов. В итоге всех участвовавших в лаке болельщиков вывели с трибуны. (Гоша Чернов)
Материалы сюжета: Кубок-2019/20, 1/2 финала: «Зенит» vs «Спартак»
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