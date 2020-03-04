Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско оценил удаление нападающего Эсекиэля Понсе в матче 1/4 финала Олимпи-Кубка России против ЦСКА (3:2 д.в.).

— Ваше мнение об эпизоде на 93-й минуте, когда казалось, что мяч попал в руку армейцу, и об удалении Понсе?

— По игре рукой — точно не могу сказать, что там произошло. В Германии точно такие же правила. Я попросил арбитра посмотреть этот эпизод. Они сказали, что посмотрели, и пенальти не было. Значит, так.

По Понсе — для нас было очень тяжело потерять такого игрока. Особенно при таком ходе игры. Более того, мы уже готовили его замену. Мирзов был готов выйти на замену. Возможно, там и была желтая карточка, но мне как тренеру «Спартака» сложно это принять. (Игорь Рабинер)