Доменико Тедеско: «Игроки могут посмотреть в зеркало и сказать себе: «Да, я сделал все для победы»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал итог матча с «Зенитом» — красно-белые уступили петербуржцам в полуфинале Кубка России (1:2).

— Считаете ли вы эту игру лучшей после рестарта?

— Были хорошие игры: можно вспомнить игру с «Тамбовом». Да, мы уступили, но играли неплохо. Матч с «Ахматом» тоже был хорошим. А игра с «Зенитом» была хорошей. Но я не знаю, лучшей ли. Тут важно, что после матча все игроки могут в зеркало посмотреть и сказать себе: «Да, я сделал все для того, чтобы одержать победу».

— О чем вы говорили с Семаком перед встречей?

— Я привык к такому: и в Германии есть традиция, когда тренер хозяев всегда подходит к тренеру гостей. Мы спросили, как дела друг у друга, пожелали друг другу удачи — вот и весь разговор. (Гоша Чернов)