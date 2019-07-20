21:01 | Футбол — Олимп - Кубок России

"Долгопрудный" и "Интер" вышли 1/128 финала Кубка

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"Долгопрудный" в гостях одержал победу над "Квантом" (4:3) в матче 1/256 финала Кубка России и вышел в следующую стадию турнира.

Олимп – Кубок России

1/256 финала

"Квант" (Обнинск) – "Долгопрудный" – 3:4 (0:0)

Судья: Аношин (Санкт-Петербург).

20 июля. Обнинск. Стадион "Труд".

Квант – Долгопрудный

В параллельной встрече "Интер" из Черкесска дома обыграл ставропольское "Динамо" (4:2). Хозяева вышли в следующую стадию турнира.

"Интер Ч" (Черкесск) – "Динамо" (Ставрополь) – 4:2 (0:0)

Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).

20 июля. Черкесск. Стадион "Нарт".

Интер Ч – Динамо Ставрополь

 

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