"Долгопрудный" и "Интер" вышли 1/128 финала Кубка

"Долгопрудный" в гостях одержал победу над "Квантом" (4:3) в матче 1/256 финала Кубка России и вышел в следующую стадию турнира.
Олимп – Кубок России
1/256 финала
"Квант" (Обнинск) – "Долгопрудный" – 3:4 (0:0)
Судья: Аношин (Санкт-Петербург).
20 июля. Обнинск. Стадион "Труд".
В параллельной встрече "Интер" из Черкесска дома обыграл ставропольское "Динамо" (4:2). Хозяева вышли в следующую стадию турнира.
"Интер Ч" (Черкесск) – "Динамо" (Ставрополь) – 4:2 (0:0)
Судья: Колтунов (Ростов-на-Дону).
20 июля. Черкесск. Стадион "Нарт".
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