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«До встречи в финале!» Караваев показал фото после победы «Зенита» над «Спартаком» в Кубке

16:47
Вячеслав Караваев (по центру). Фото instagram.com
Вячеслав Караваев (по центру). Фото instagram.com
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Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев опубликовал новый пост в своем Instagram после победы над «Спартаком» (2:1) в матче полуфинала Кубка России. Встреча прошла 19 июля в Санкт-Петербурге.

«Вижу цель. Еще один шаг. До встречи в финале!» — написал Караваев в Instagram.

В финале Кубка «Зенит» сыграет с «Химками» в Екатеринбурге 25 июля.

Зенит — Спартак

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