«До встречи в финале!» Караваев показал фото после победы «Зенита» над «Спартаком» в Кубке
16:47
Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев опубликовал новый пост в своем Instagram после победы над «Спартаком» (2:1) в матче полуфинала Кубка России. Встреча прошла 19 июля в Санкт-Петербурге.
«Вижу цель. Еще один шаг. До встречи в финале!» — написал Караваев в Instagram.
В финале Кубка «Зенит» сыграет с «Химками» в Екатеринбурге 25 июля.
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