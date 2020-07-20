«До встречи в финале!» Караваев показал фото после победы «Зенита» над «Спартаком» в Кубке

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев опубликовал новый пост в своем Instagram после победы над «Спартаком» (2:1) в матче полуфинала Кубка России. Встреча прошла 19 июля в Санкт-Петербурге.

«Вижу цель. Еще один шаг. До встречи в финале!» — написал Караваев в Instagram.

В финале Кубка «Зенит» сыграет с «Химками» в Екатеринбурге 25 июля.