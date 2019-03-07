Дмитрий Парфенов: "Вложили душу, отдались на 100 процентов"

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов после ответного матча 1/4 финала Олимп-Кубка России против "Спартака" (1:0) отметил, что команда показала единство и за это была вознаграждена.

​– Боевая игра. Готовились к этому, – отметил Парфенов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Могу только поблагодарить ребят и болельщиков. Плолностью отдались игре, за что и были вознаграждены.

Играли с одним из лидеров нашего футбола. Было тяжело. В целом в нашем чемпионате со всеми тяжело.

Вложили душу, отдались на 100 процентов. Команда сегодня выступила единым коллективом и была одним целым.