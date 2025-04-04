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4 апреля 2025, 11:12

«Динамо» реализовало свыше 19 тысяч билетов на матч Кубка против ЦСКА

Микеле Антонов
Корреспондент

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о количестве реализованных билетов на ответный матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России против ЦСКА.

«Реализовано свыше 19 тысяч билетов. Доступно для болельщиков уже менее 5 тысяч», — сообщили «СЭ» в клубе.

ЦСКА дома обыграл московское «Динамо» (2:1) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Ответный полуфинальный матч пройдет на «ВТБ Арене» в среду, 16 апреля, и начнется в 20.30 (мск).

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Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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