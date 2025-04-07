На кубковый матч «Динамо» — ЦСКА осталось в продаже менее 1000 билетов

В пресс-службе «Динамо» ответили на вопрос «СЭ» о количестве реализованных билетов на ответный матч полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против ЦСКА.

В первом матче армейцы победили со счетом 2:1.

«Менее 1000 билетов осталось в продаже на матч «Динамо» — ЦСКА», — сообщили «СЭ» в клубе.

Отметим, что «Динамо» сделало «праздничную неделю» в честь дня рождения клуба, объединив такой повесткой игры с ЦСКА и «Рубином». В рамках празднований запланировано много развлечений, активностей и сюрпризов для болельщиков.

Ответный полуфинальный матч Пути РПЛ FONBET Кубка России состоится на «ВТБ Арене» в среду, 16 апреля, и начнется в 20.30 мск.