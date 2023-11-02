«Динамо» встретится с «Пари НН» в матче шестого раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу. Игра пройдет в четверг, 2 ноября, на стадионе «ВТБ Арена» в городе Москва. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Динамо» — «Пари НН» будут доступны в разделе матч-центр на сайте"СЭ". Федеральный телеканал «Матч ТВ» покажет видеотрансляцию игры чемпионата России в прямом эфире. Начало — в 20.30 мск.

Команда Марцела Лички с 8 баллами располагается на третьей строчке в турнирной таблице группы D. Коллектив Сергея Юрана занимает последнее, четвертое место с двумя очками

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