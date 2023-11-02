«Динамо» — «Пари НН»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Тренерские штабы «Динамо» и «Пари НН» огласили стартовые составы на матч Пути РПЛ FONBET Кубка России. Встреча состоится сегодня, 2 ноября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало в 20.45 мск.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Лепский, Маричаль, Бессмертный, Чавес, Гагнидзе, Макаров, Карраскаль, Смолов, Тюкавин.

«Пари НН»: Кукушкин, Гоцук, Толстопятов, Шнапцев, Жигулёв, Майга, Кухарчук, Эссьен, Мухин, Севикян, Кутателадзе.

После пяти сыгранных матчей «Пари НН» набрал два очка и находятся на последнем месте в группе D. В активе «Динамо» восемь очков и третья строчка.