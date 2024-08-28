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Московское «Динамо» одержало крупную победу над «Крыльями Советов» в Кубке России

Алина Савинова
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Игроки «Динамо» и «Крыльев Советов» в матче Кубка России.
Фото ФК «Динамо»

Московское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» в матче 3-го тура группового турнира FONBET Кубка России — 5:1. Игра проходила в Москве.

У бело-голубых дубль в этой встрече оформил 17-летний полузащитник Виктор Окишор. Также у хозяев отличились Денис Боков, Ярослав Гладышев и Денис Макаров. Гол форварда московской команды Эль-Мехди Маухуба на 77-й минуте не был засчитан из-за офсайда.

Автором единственного гола самарского клуба стал Фернандо Костанца, который реализовал пенальти в первом тайме.

«Динамо» с 6 очками занимает третье место в группе А. «Крылья Советов» не набрали ни одного балла за три тура и замыкают таблицу.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа A
28 авг, 19:30. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
5:1
Крылья Советов
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
6
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