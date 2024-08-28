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«Локомотив» разгромил «Химки» в Кубке России, Сулейманов оформил дубль

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Локомотив» — «Химки».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

«Локомотив» на своем поле с крупным счетом обыграл «Химки» в 3-м туре группового турнира пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:0.

Счет на 4-й минуте после углового открыл защитник железнодорожников Егор Погостнов. На 43-й минуте преимущество хозяев удвоил Тимур Сулейманов. На 57-й минуте Сулейманов довел счет до разгромного, оформив дубль.

Окончательный счет на 81-й минуте установил воспитанник «Локомотива» Дмитрий Радиковский. 19-летний форвард забил в дебютном матче за красно-зеленых.

«Локомотив» (9 очков) возглавляет таблицу группы B. Железнодорожники одержали седьмую подряд победу во всех турнирах. «Химки» (3) идут третьими в квартете.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B
28 авг, 19:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
4:0
Химки
Футбол
Кубок России
ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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