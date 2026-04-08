«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России
Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Краснодаром» в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0.
В концовке первого тайма главный арбитр Иван Абросимов удалил защитника «быков» Валентина Пальцева за фол на полузащитнике бело-голубых Бителло, однако после вмешательства ВАР судья отменил красную карточку.
На 90+1-й минуте полузащитник «Краснодара» Александр Черников оставил свою команду в меньшинстве — его удалили за агрессивное поведение. Через несколько минут после этого форвард «Динамо» Константин Тюкавин забил мяч, однако гол был отменен из-за офсайда.
Ответный матч команд в Кубке России пройдет 5-7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее.
Черников снова удален, гол Тюкавина отменен. У «Динамо» и «Краснодара» ничья перед ответным матчем Кубка
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