«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

Московское «Динамо» на своем поле сыграло вничью с «Краснодаром» в первом матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России — 0:0.

В концовке первого тайма главный арбитр Иван Абросимов удалил защитника «быков» Валентина Пальцева за фол на полузащитнике бело-голубых Бителло, однако после вмешательства ВАР судья отменил красную карточку.

На 90+1-й минуте полузащитник «Краснодара» Александр Черников оставил свою команду в меньшинстве — его удалили за агрессивное поведение. Через несколько минут после этого форвард «Динамо» Константин Тюкавин забил мяч, однако гол был отменен из-за офсайда.

Ответный матч команд в Кубке России пройдет 5-7 мая в Краснодаре. Точная дата станет известна позднее.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Финал.

08 апреля, 18:15. ВТБ Арена (Москва)

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