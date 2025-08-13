Футбол
FONBET Кубок России
Новости
Таблицы / Плей-офф Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
FONBET Кубок России

13 августа, 22:41

Дубль 18-летнего Мукаилова помог «Краснодару» разгромить московское «Динамо»

Алина Савинова
Казбек Мукаилов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Краснодар» на выезде разгромил московское «Динамо» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:0.

В первом тайме дублем отметился 18-летний Казбек Мукаилов, который провел дебютный матч за основную команду «Краснодара». На 44-й минуте гол забил новичок южан Густаво Сантос. Окончательный счет в матче установил Эдуард Сперцян — он отличился на 87-й минуте.

«Краснодар» набрал 3 очка и вышел на второе место в турнирной таблице группы В, обойдя «Динамо» (3) по дополнительным показателям. У бело-голубых теперь третья позиция.

Следующий матч в Кубке России черно-зеленые проведут 27 августа против «Сочи». Московская команда в этот же день сыграет с «Крыльями Советов».

FONBET Кубок России. Путь РПЛ. Группа B.
13 августа, 20:45. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
0:4
Краснодар
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Кубок России
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Читайте также
Туск заявил о причастности граждан Украины к взрыву на железной дороге в Польше
Шахину уже звонили, Шварца уволили в США. Список тренеров, которые могут сменить Карпина в «Динамо»
Франция поставит Украине 100 истребителей Rafale. Что нужно знать
Путин разрешил установку закладной доски нового атомного ледокола «Сталинград»
Украина потребовала отстранить женскую сборную России от командного ЧМ по шахматам
Овечкин установил рекорд НХЛ по числу голов на одной арене лиги
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Кубок России, группы РПЛ и путь регионов: осенняя часть сезона-2025/26
ЭСК поддержала два решения Танашева в кубковом матче между «Спартаком» и махачкалинским «Динамо»
ЭСК: Цыганок ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Акроном»
Гиоргобиани посвятил празднование гола в ворота «Арсенала» больному ребенку
«Факел» — «Арсенал»: видеообзор матча
Определились все пары первого этапа 1/4 финала пути регионов Кубка России
«Уфа» — «Нефтехимик»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Андрей

    Казбек настоящий южанин

    16.08.2025

  • Ратель

    Шфейцарен гфозд унт подкоф. Квадратишь, практишь, гут))

    14.08.2025

  • ANTI BOMG

    зубило, пардон, динама заболело корью. надо смотреть, когда вылечат:rofl::laughing::rofl:

    14.08.2025

  • Ратель

    У Краснодара получилось не всё, но в целом, матч был хороший, посмотрели что и кого хотели, кое-что опробовали. Надо продолжать работать. Динамовцам не вешать носа, всё ещё поправимо, если вовремя выгнать нечто розовое и с пятачком со своей территории.

    14.08.2025

  • ровнов

    Мистер Алексеев, прокоментируйте матч Динамо.Или только Спартак можете? Жду ответа.

    14.08.2025

  • evmeslov

    Здравствуйте. Извините, что пишу здесь, но больше негде. Прошу Вас о помощи, помогите, пожалуйста... Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на пачку самых дешевых макарон. Мне много не надо, только протянуть несколько дней пока ищу работу... Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личном сообщении. Я обязательно верну! Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму через СБП: 8 (952) 133-65-10 Заранее большое Вам человеческое спасибо...

    14.08.2025

  • Adminni

    Динамовские глоры кричали что Лещук достойный вратарь. Все что летело - нигде не выручил, а потом еще в концовке решил сам принести :neutral_face:

    14.08.2025

  • Пятачок

    Валера - мелкий фрайер. Пытается изобразить из себя лорда, а ума хватает только хамить журналюгам.

    14.08.2025

  • hovawart645

    Вот это и плохо. Сам хожу, поэтому главная задача Локо на сезон - что бы дома не проигрывали!)

    14.08.2025

  • Ivan Ivanov

    Кто щас о трибунах думает кроме бомжей,которых загоняют на стадик любоваться ленинградскими неграми?:thinking:

    14.08.2025

  • hovawart645

    В то проклятие я верю. Но оно же про золото! А не 0-4 дома. Как-то совсем неуважительно для своих на трибунах.

    14.08.2025

  • Ivan Ivanov

    Да прекратите кидать кирпичи в Карпина,дело не в нём.Динаме и Клопп вместе с Пепом не помогут.Почему?Да потому,что дынама проклята женой Севидова.Факт.

    14.08.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Когда же наконец избавимся от клоуна Лещука!!!В 10 метрах от соперника получает мяч и умудряется привести!!!Не вратарь он,а пи....бол!Вся игра навесами на Комличенко!Карпин забыл,что он не в Ростове!Избиение младенцев!В динамо некому играть!!!

    14.08.2025

  • hovawart645

    "Валера-верим!" - ему больше не верим!!!

    14.08.2025

  • Михаил Чичеров

    Смеётся тот, кто смеётся последним. Валера вчера только пришел в команду, а вы от него чего то хотите.

    14.08.2025

  • С детства за Уралмаш!

    "Это какой-то позор..." (С)

    14.08.2025

  • Динамов

    С Гусевым было бы ТО ЖЕ САМОЕ - он также безвольно и без шансов слил Краснодару, если вы подзабыли.

    14.08.2025

  • Kimi_

    Это Валере не с Брунеем и им подобными играть))

    14.08.2025

  • Фотограф Михаил Белоусов 89242361732

    Валера, кто за тобой стоит?

    14.08.2025

  • ФОКСИ

    А на хрена эта бездарь Ростору? Играя несколько сезонов, практически, одним составом болтался в ж.....таблимцы.

    14.08.2025

  • Valekka

    По сведениям инсайдера Пи.доболкина Карпину дали 2,5 игры на чудо!!:)) Батраков,Шилов,Кисляк,Глебов,Мукаилов!!А как же теория про то,как леги губят российские таланты?! Что-то не сходится!!

    14.08.2025

  • Спринт

    Федунчук "вливал" тугрики Лукойла, которые ему разрешил "вливануть" хозяин компании Алекперов...

    14.08.2025

  • Кариока_двойка.

    Валера походу скоро сосредоточится на сборной.

    14.08.2025

  • spar001

    я надеюсь, теперь аффторы СЭ с таким же рвением будут требовать отставки Валеры?

    14.08.2025

  • SpartakSirius

    Московский Ростсельмаш проиграл Краснодару . Не пойму , что их Личка не устраивал ? Личку в Спартак !

    14.08.2025

  • Porco Rosso

    Валера совсем плох. Лучше бы продолжал отдыхать от клубной тренерской работы. А еще лучше, если бы вообще с тренерством завязал.

    14.08.2025

  • Nikolay Nikitin

    полностьюсь подписываюсь

    14.08.2025

  • Nikolay Nikitin

    до него было лучше верните Личку

    14.08.2025

  • SpartakSirius

    Валера Верим !

    14.08.2025

  • bruze

    Лучше бы Ролана Гусева оставили, гораздо больше толку было бы. Ё..тыть, сейчас беспросветная задница. Предстоит борьба за выживание с таким великим тренерюгой!. Ну просто больше нет цензурных слов!

    14.08.2025

  • allerc

    Карпина зажарили.

    14.08.2025

  • _Mike N_

    Казбек - чемпион !

    14.08.2025

  • Sandy45

    Как там положено в такие моменты... А! "Валера, верим"!))

    14.08.2025

  • bruze

    Лучше бы Ролана Гусева оставили, гораздо больше толка было бы. Ёбтыть, сейчас беспросветная задница. Предстоит борьба за выживание с таким великим тренерюгой!. Ну просто больше нет цензурных слов!

    14.08.2025

  • Заполярье

    Вот это ПСЖ! Какой прекрасный футбол! Уже и пенальти не нужны...Какая интрига! :relaxed:?

    13.08.2025

  • Aprel

    Отовсюды слышны стоны...:relieved:

    13.08.2025

  • Max Stch

    вы явно льстите

    13.08.2025

  • warrior

    Не смотрел это убожество, и слава Богу

    13.08.2025

  • Max Stch

    судьба Динамо висит на рыжем волоске из бороды. Конфуций

    13.08.2025

  • Max Stch

    Как говорил мой дед- с ментами шутки плохи ! Джейсон Стэтхэм

    13.08.2025

  • Max Stch

    раз такое бурное начало в РПЛ, когда кого нибудь уже уволят?..подустаем мы мусолить какие они никакие..свежести пора в инфополе добавить

    13.08.2025

  • Александр Селиверстов

    Как болельщик Краснодара, хочу сказать, что верю в Валеру. Так держать.

    13.08.2025

  • Динамов

    ФК Динамо в данном матче и вообще в спорте нет уже ДАВВВНЫМ ДАВНО - вместо него выступает ФК "DЕРЬМОВТБ".:face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth::face_with_symbols_over_mouth:

    13.08.2025

  • Обоим.Хитрый он.

    13.08.2025

  • blue-white!

    Надеюсь нас союзнички чпокнут 5-0, и Валера пойдёт на ксуй!

    13.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Это он Валере отправлял...

    13.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Может и так. Просто обидно за вас ( хоть мы и сами не играем). Игра у вас была симпатичная, в атаку. В обороне исполнителей не хватало. Взяли и выкинули человека. Боюсь, что и у нас сейчас такая же будет песня. Выкинут Деяна и возьмут ноунейма посреди чемпионата. В общем для нас и вас сезон этот будет трудным

    13.08.2025

  • Fanatico

    ну что сказать, уже тянет на легендарное начало сезона Ну и?

    13.08.2025

  • Кудрявый мальчуган

    чо за ванючая ветка? всего 10 жидохрюнделей!

    13.08.2025

  • Tony Lee

    Этот прыщ подсидел и сплавил настоящего тренера - Эмери.

    13.08.2025

  • Иван Л.

    какая гадость эта заливная рыба!

    13.08.2025

  • ёzhic8

    а может, при равных составах - разное другое? физика, например

    13.08.2025

  • Иван Л.

    через мальорку

    13.08.2025

  • Иван Л.

    это и не мясо и даже не рыба

    13.08.2025

  • Иван Л.

    искренне сочувствую. динамо просто подвергли насилию. не Краснодар, сверху

    13.08.2025

  • Кудрявый мальчуган

    игарян, скажи, а ты дятел или козел?

    13.08.2025

  • Иван Л.

    «какая рыбка сегодня на ужин»

    13.08.2025

  • Кудрявый мальчуган

    ларсик, как там на СВО была? тебя брали в плен укрогомосеки?

    13.08.2025

  • Кудрявый мальчуган

    опять!

    13.08.2025

  • Кудрявый мальчуган

    да, надо дать валере поработать! ментов в пердивию!

    13.08.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Второй состав Динамо сильно уступает второму составу Краснодара. Вот и все выводы по этому матчу.

    13.08.2025

  • Есть город на Неве

    толька ванючие свиньи могуть не верить в тренера сборной!

    13.08.2025

  • Станкович-Мусаеву смс: " Спасибо,друг! Два дня передышки у меня есть."

    13.08.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    "все эти годы он искусно маскировался под порядочного человека."(С)

    13.08.2025

  • Sukkulent

    Динамо с Карпушей разочаровывает всех! Haxpeна вы его у нас стырили из Ростова? Вот и радуйтесь теперь!

    13.08.2025

  • fedland

    Динамо окончательно оформилось в роли клиента Краснодара. Краснодар удары в створ ворот - 4 голы - 4 100% !!! Валера, верят...

    13.08.2025

  • Степочкин

    А я знал что Лещука подставят.

    13.08.2025

  • truex

    Футбольный человек против нефутбольного. Интересно, как бы этот результат прокомментировал Мостовой

    13.08.2025

  • Vitamin007

    подложило нам руководство свинью, низкий поклон!

    13.08.2025

  • richardford

    В Москве четыре футбольных клуба. На сегодняшний день Локомотив и ЦСКА на коне, Динамо и Спартак под конём.

    13.08.2025

  • Автогол

    Семак видимо хочет у Динамо, а Станкович в Зенит?

    13.08.2025

  • Вадим Антропов

    Динама после слива кубкового финала со Спартаком в 2022-м похоже вообще забила на этот турнир. Новоиспечённый Кубок России 2022/2023 тире 2025/2026 Победы/Поражения/Баланс: Зенит 26-7 = +19* ЦСКА 25-9 = +16** Спартак 21-14 = +7 Краснодар 19-12 = +7 Локо 18-12 = +6 Ростов 17-16 = +1 Динама 16-16 = 0 ---- Урал 14-8 = +6 (2 участия в группе) Валера! Верим!!!:soccer:

    13.08.2025

  • Степочкин

    пока Оренбург и Сочи все лето обсуждали как в РПЛ попали - самые популярные пока, у всех на слуху))

    13.08.2025

  • инок

    Карпин в Динамо пока очень невнятный тренер. Готовы ли его терпеть ради долгосрочного результата в перспективе?

    13.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Так вот какой клуб самый популярный....

    13.08.2025

  • AZ

    У Карпина в штабе - тренер вратарей сборной. Вот как можно так тренировать, что у него коячили все вратари в Ростове, теперь в Динамо и даж в сборной Сафонов, которому Ивич вроде поставил голову на место, опять при Карпине накосячил, отдавая мяч чужому)))

    13.08.2025

  • GGGARTH

    Да он уже лет 10 как прав.

    13.08.2025

  • Бен Ричардс

    Исходя из бюджета, состава, админресурса однозначно Серожа из бразгаза.

    13.08.2025

  • Степочкин

    аж 84 коммента настрочили за 5 мин... делать вам нечего на ночь глядя))

    13.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    И Льва Валериановича

    13.08.2025

  • dimbrok

    Да, вот что пришло в голову, а может в следующем сезоне, помошником гл. тренером ОВИ, сделать? Что бы херачилил всех, не до игркоков по сусалу!

    13.08.2025

  • GGGARTH

    Не надо нам сбитого...

    13.08.2025

  • Бен Ричардс

    :rofl::clap::thumbsup:

    13.08.2025

  • Спринт

    .. в недо-кубке - чемпион (бишь то - обладатель) другой футбольный клуб, однако.

    13.08.2025

  • GGGARTH

    Те, кто ругают Карпина, вспомните его годы в Спартаке. Федун ему каждый год по 200 мультов вливал на игроков, а игры не было от слова совсем. Так теперь чему вы удивляетесь???

    13.08.2025

  • Haiaxi

    Ведь говорили умные люди, что при сложение двух минусов будет минус. Но динамовский менеджмент стал умножать...

    13.08.2025

  • Заполярье

    Валера думает о сборной! Какой вдумчивый тренер...:relieved:

    13.08.2025

  • Спринт

    .. апосля .. !!! ... очень мудрое изложение сложивгейся ситуации в ФК "Динамо"!

    13.08.2025

  • ёzhic8

    быстрых хороших или вообще, хоть каких-то?

    13.08.2025

  • TomCat

    Ну вякнул ты что-то и отвали! Время на тебя еще тратить.

    13.08.2025

  • sdf_1

    Дублю чемпиона

    13.08.2025

  • sdf_1

    Я переключил на ПСЖ - Тоттенхэм

    13.08.2025

  • ёzhic8

    согласны

    13.08.2025

  • Haiaxi

    Ну защиту Валера выстроил. Осталось атаку наладить.

    13.08.2025

  • krinf15

    Причём, уже намного больше чем полвека...

    13.08.2025

  • sdf_1

    Станковича в «Динамо» - Карпина в «Спартак». Перезагрузка

    13.08.2025

  • Berkut-7

    Личка сделал из Динамо самую забивную команду чемпионата, боролся каждый раз за чемпионство, но директора Динамо посчитали , что оин настолкьо пздатый и великий клуб, что этого им мало и уних есть план настоящего величия...это менджер из клуба середняка котоырй нихрена не выиграл...получите , распишитесь))

    13.08.2025

  • Мишандос

    Вчера "народная " , сегодня мусорная- позорище, хотя у страны праздник

    13.08.2025

  • ФОКСИ

    Мусарики пример того, как бесполезные и никчемные "спецы"-функционеры притащили в команду бездарного истерика....

    13.08.2025

  • Mikhail

    Мне Кринфа15 жалко. Он так болеет за Динамо!

    13.08.2025

  • Кот-матрос

    Тебе нех... делать что-ль, зрячий?

    13.08.2025

  • Алексей Гусев

    Валераааааааа, Валерааааааааааааа

    13.08.2025

  • dimbrok

    Верните Личку, Карпин ни о чем, одно слово"сбитый летчик"- это, трындец!

    13.08.2025

  • gor451

    Пудель ставит команде игру - " можете ничего не делать, мы привезем себе все сами".

    13.08.2025

  • alex.smotroff

    Вопрос Карпину. Почему не поставил основу на матч?

    13.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    «Динамо» перехватывает у «Ростова» статус базового клуба сборной. (Спорт-Экспресс)

    13.08.2025

  • Спринт

    Все примитивные болелы из массовочки в унисон орут - ату (!) колхозного Стакановича! А надо до вопить .. ату1 атушки!! недоучку Валеру-веринского! Пока еще тушинский Стаканович всего то (пока?) тренирует тушинское футбольное посмещище пассива Лукойла, а Валерку то веринского поставили далекие от футбола рулители РФС якобы глав тренером сборной страны. Бедна же та страна и та сборная, где якобы главным тренером числится тренер-недоучка. Динамо с этим недоучкой тренерской попала как кур в ощип .. . Сменили Личку на невеличку ..

    13.08.2025

  • Mikhail

    Их Челестини неплохо подковал.

    13.08.2025

  • инок

    Карпин - системный тренер, не надо ждать от него быстрых результатов.

    13.08.2025

  • TomCat

    Смотреть можно и в окно. Матч пересмотри.

    13.08.2025

  • oleg ves

    Дайте Валере поработать!

    13.08.2025

  • Псевдоним

    Валеру может спасти только Хорен Байромян.

    13.08.2025

  • Mikhail

    Все может быть.

    13.08.2025

  • resifi

    "Хочется чтобы матчи такого Динамо не заканчивались!" И.Рабинер ( Было когда-то)

    13.08.2025

  • футбол это спорт

    это смешно

    13.08.2025

  • regiment

    ещё чуток и Федун окажется прав

    13.08.2025

  • Бен Ричардс

    С интересом жду в ближайшие дни многочисленные статьи так называемых "независимых экспертов" СЭ с заголовками "Карпин не попал в "Динамо". От него нет позитива", "Карпин уже на финишной прямой", "Карпин собирает чемоданы".

    13.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Весело

    13.08.2025

  • Кот-матрос

    В отличии от тебя смотрел.

    13.08.2025

  • Заполярье

    Карпин плевать хотел, на кубок РФС! Вот это и есть, настоящее отношение главного тренера сборной, к РПЛ! :rofl::rofl::rofl::money_mouth::money_mouth::money_mouth:

    13.08.2025

  • Romario_Z

    Эстонская тренерская школа это конечно такое себе...

    13.08.2025

  • футбол это спорт

    Хорошо, что еще есть в Москве Локо и ЦСКА

    13.08.2025

  • AZ

    Как бы только эту ставку не пришлось уже при другом тренере реализовывать))))

    13.08.2025

  • Ботокс007

    Карпин, безусловно, забавный малый.

    13.08.2025

  • Mikhail

    Весело отпраздновали?

    13.08.2025

  • SuperDennis

    Валерон опять обосрался! По полной! Сколько еще хватит терпения у руководства - непонятно. Динамо играло реально очень слабо и разгром абсолютно оправданный. Вопросов к Валере по качеству игры его команды просто ужас, как много!

    13.08.2025

  • TomCat

    Пересмотри матч, если что.

    13.08.2025

  • Илья858

    Второй состав "Краснодара" порадовал. С победой! При абсолютно домашнем судействе полный провал "Динамо". После ухода Лички "Динамо" просто рухнуло вниз.

    13.08.2025

  • Alex.S

    "Сбитый летчик". Л. А. Федун. 2013 год. Ну и? А Карпин вообще тренер?

    13.08.2025

  • NGE

    Станковичу целый сезон понадобился, а Валера развалил команду за 5 матчей. Валера выиграл этот забег к отступным!

    13.08.2025

  • vlad.pussev

    Карпин деградировал и продолжает деградировать. Один снобизм и никакой работы над ошибками. Думал о нем лучше.

    13.08.2025

  • ёzhic8

    Вообще нечего сказать Как писал один спартаковский поклонник три дня назад: проиграли и проиграли, ничего нового

    13.08.2025

  • Mikhail

    Видимо, Динамо сделала ставку на чемпионат. Тем более в следующем туре играет с ЦСКА (тоже не подарок).

    13.08.2025

  • Lars Berger

    Блестяще, Валера!

    13.08.2025

  • krinf15

    С ужасом жду воскресный матч с братьями-конями, они же, в отличие от нас, на ходу и в порядке...

    13.08.2025

  • alex111

    После нашего вчерашнего " триумфа" против Махачкалы сыграть "лучше" думал невозможно , ан нет , Динамо сегодня вынесло нас в одну калитку )))

    13.08.2025

  • футбол это спорт

    Кто достоин быть Самым Худшим, Станкович или Карпин?

    13.08.2025

  • Рифмоплёт Ermak-Rasputin

    Супротив ветра фуем не маши, Когда слинял былой ориентир - Осталось плюнуть смачно, от души: И в Армавир! И в Армавир! И в Армавир!!!

    13.08.2025

  • AZ

    Ну так и Краснодар не первым вышел)))

    13.08.2025

  • NGE

    Аллочка, Валеру увольняем или это другое?

    13.08.2025

  • SuperDennis

    Поздравляю Краснодар и лично Мукаилова с разгромом над Динамо! Классно сыграли на выезде, голы в одну калитку. Мусаев - лучший тренер России!

    13.08.2025

  • Romario_Z

    Валера хамит не потому что офигенный, а потому что не шарит. Даже хорошо, что его поставили в Динамо. Пора бы этот образ мачо рассеить.

    13.08.2025

  • Кот-матрос

    Ты чудной, какой напор? Привоз себе 3-х голов, и всё.

    13.08.2025

  • igorlvov

    ООО новый приз нарисовался! Главный тренерский дятел сезона! :))) Моя истеричная туша и кучерявая непонятность Динамо ......пока идут к победе, ноздря в ноздрю! :))))))

    13.08.2025

  • футбол это спорт

    ну!

    13.08.2025

  • Mikhail

    Мое Вам сочувствие. Но Динамо все-таки проиграло чемпиону.

    13.08.2025

  • .Алексей.

    Ну и.

    13.08.2025

  • oleg ves

    Динамики - 3 привоза от бычков. Краснодар с победой!

    13.08.2025

  • Rastan

    "Краснодар" с победой при отличной игре, Казбека Мукаилова с голевым дебютом! Очень перспективный парень!

    13.08.2025

  • protestdr

    Ну и,Валерий?Дверим?

    13.08.2025

  • sergsteed

    карпин шикарен))))уровень!!!)))))))))))))))))

    13.08.2025

  • Adiоs Amigos R

    Динамо просто не оклемалось ещё после Дня Строителя.

    13.08.2025

  • Кот-матрос

    ... это правда Динамо?

    13.08.2025

  • АйЯЯйКиН-СССР

    После этого- грех не уволить Станковича. 0-4. Деян виноват. А к Валере - НЕТ ВОПРОСОВ!!! Спартак - боги футбола - по сравнению с динамиками сегодня!!!:joy::joy::joy:

    13.08.2025

  • МЯСО ВРЕДНО

    Карпин может решил в Спартак перейти? Теперь подгадывает, чтобы его выгнали из Динамо к моменту освобождения места Станковичем.

    13.08.2025

  • TomCat

    Краснодар с убедительной победой! Быки просто втоптали динамиков в газон. Динамо не смогло ничего противопоставить таким скоростям и напору.

    13.08.2025

  • GeoMaS

    Быки раздухарились, Валера "сломал" Динаму.

    13.08.2025

  • alex.smotroff

    Карпин, ты в ставках не участвуешь?

    13.08.2025

  • baruv

    Игры по прежнему нет, команды Карпина нет. Есть один удар в створ ворот. И огромное желание руководства Динамо (надеюсь) дать возможность Карпину поработать только со сборной. Гусеву приготовиться?

    13.08.2025

  • krinf15

    После первого тайма выключил телевизор! На это позорище просто больно смотреть!!! (((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

    13.08.2025

  • Ж и в о й

    Валерий Георгиевич, что это было? Это ваша команда с чемпионскими амбициями была сегодня на домашнем стадионе?

    13.08.2025

  • футбол это спорт

    Выйти вторым составом против Краснодара – это уже не просто бесшабашность, это обезбашенность. Зато всех удивили!

    13.08.2025

  • shpasic

    говорили уже, что Сперцян забил в стиле Овечкина?

    13.08.2025

    • «Динамо» — «Краснодар»: Сперцян забил четвертый гол «быков» на 87-й минуте

    «Сочи» — «Крылья Советов»: видеообзор матча Кубка России

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости