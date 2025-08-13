Дубль 18-летнего Мукаилова помог «Краснодару» разгромить московское «Динамо»

«Краснодар» на выезде разгромил московское «Динамо» в матче группового турнира Пути РПЛ FONBET Кубка России — 4:0.

В первом тайме дублем отметился 18-летний Казбек Мукаилов, который провел дебютный матч за основную команду «Краснодара». На 44-й минуте гол забил новичок южан Густаво Сантос. Окончательный счет в матче установил Эдуард Сперцян — он отличился на 87-й минуте.

«Краснодар» набрал 3 очка и вышел на второе место в турнирной таблице группы В, обойдя «Динамо» (3) по дополнительным показателям. У бело-голубых теперь третья позиция.

Следующий матч в Кубке России черно-зеленые проведут 27 августа против «Сочи». Московская команда в этот же день сыграет с «Крыльями Советов».