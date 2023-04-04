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Сегодня, 21:12

Скопинцев — о возможной игре со «Спартаком» в FONBET Кубке России: «Для начала надо обыграть «Акрон»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о возможной встрече со «Спартаком» в Пути регионов FONBET Кубка России.

«Хотим ли мы сыграть со «Спартаком» в Кубке? У нас с ними игра в субботу, но для начала нам надо обыграть «Акрон», — приводит слова Скопинцева корреспондент «СЭ».

«Динамо» в эти минуты играет с «Акроном» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Ранее сегодня «Спартак» уступил «Уралу» (1:2) и вылетел из Пути РПЛ турнира.

Дмитрий Скопинцев
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ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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