Скопинцев — о возможной игре со «Спартаком» в FONBET Кубке России: «Для начала надо обыграть «Акрон»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев высказался о возможной встрече со «Спартаком» в Пути регионов FONBET Кубка России.

«Хотим ли мы сыграть со «Спартаком» в Кубке? У нас с ними игра в субботу, но для начала нам надо обыграть «Акрон», — приводит слова Скопинцева корреспондент «СЭ».

«Динамо» в эти минуты играет с «Акроном» в четвертьфинале Пути регионов Кубка России. Ранее сегодня «Спартак» уступил «Уралу» (1:2) и вылетел из Пути РПЛ турнира.