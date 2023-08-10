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Сегодня, 12:01

Осинькин высказался о голе Сергеева в ворота «Крыльев Советов»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин после поражения от «Зенита» во втором туре FONBET Кубка России высказался о голе бывшего нападающего самарской команды Ивана Сергеева.

«Так получилось, что мы подготовили футболиста, который попортил нам кровь. Попросили его после игры больше нам не забивать. А если серьезно, я Ване сказал: «Ты — лучший, не просто так забил два мяча в двух последних матчах. Ты всех «скушаешь» и будешь игроком стартового состава «Зенита», — приводит слова Осинькина Metaratings.ru.

Матч «Зенит» — «Крылья Советов» завершился со счетом 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил Иван Сергеев на 50-й минуте.

Источник: https://metaratings.ru/news/osinkin-skazal-sergeevu-chto-on-vsekh-skushaet-i-budet-igrokom-starta-zenita-272949/
Иван Сергеев
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Кубок России
ФК Зенит
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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